Inter-Feyenoord, Inzaghi cambia: attese 4-5 novità! Esami Zielinski – CdS

Inter-Feyenoord, è già vigilia di Champions League. Simone Inzaghi, che oggi parlerà in conferenza stampa (orario e come seguirla), si prepara a cambiare diverse pedine. E oggi esami per Zielinski

SI RIGIOCA – Si gioca ogni tre giorni: è il destino di chi ha scelto di competere su tutte i fronti. È il destino delle grandi squadre. Ad Appiano Gentile lo sanno, ne sono consapevoli, ecco perché ormai lo trovano come uno stimolo. Domani l’Inter scenderà in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord. Si riparte dallo 0-2 conquistato a Rotterdam. Inzaghi non vuole vedere cali di concentrazione (Monza docet), c’è da ipotecare il passaggio ai quarti di finale. Ma domenica 16 è in programma anche il big match contro l’Atalanta, ultima gara prima della sosta per le nazionali. Intanto, oggi esami per Piotr Zielinski. C’è preoccupazione sulle sue condizioni. Ritornando a Inter-Feyenoord, Inzaghi ruoterà qualche pedina.

La probabile formazione di Inzaghi per Inter-Feyenoord

ULTIME – Come riferisce il Corriere dello Sport, rispetto al successo in rimonta contro il Monza dovrebbero esserci 4-5 cambi. Ballottaggio in porta tra Josep Martinez e il recuperato Yann Sommer. A centrocampo, partiranno dall’inizio sia Davide Frattesi, che farà rifiatare il diffidato Nicolò Barella, e Carlos Augusto. Il brasiliano è apparso già in buona forma sabato sera. Poi bagarre in regia tra Calhanoglu e Asllani. In avanti, probabile panchina per Lautaro Martinez. Inzaghi prepara il tandem formato da Thuram e Taremi, ma occhio sempre a Marko Arnautovic. Questa la probabile formazione per Inter-Feyenoord:

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi