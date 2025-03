Inter-Feyenoord, indicazioni da Inzaghi sulla formazione: 2 certezze!

L’Inter domani in campo contro il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Simone Inzaghi ha dato indicazioni sulla probabile formazione.

ULTIME – Manca sempre meno al ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Feyenoord. Secondo quanto raccolto dall’allenamento mattutino e dopo le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa (clicca qui per tutte le dichiarazioni del mister e di Denzel Dumfries), qualche cambiamento ci sarà. Il tecnico interista pensa alle mosse contro il Feyenoord, ma deve tener conto della partita di domenica contro l’Atalanta, ed è per questo che nella formazione ci saranno delle rotazioni. In primis tra i pali, dove ritornerà al 100% Yann Sommer, come ribadito dallo stesso allenatore. Davanti a lui, il terzetto dovrebbe essere composto da Yann Bisseck a sinistra, Francesco Acerbi al centro e Pavard a destra. Sugli esterni agiranno Denzel Dumfries costretto agli straordinari, e Carlos Augusto, rientrato nel secondo tempo contro il Monza. Toccherà a Bastoni rifiatare. Poi ci sono due dubbi tra centrocampo e attacco per Inzaghi: Calhanoglu o Asllani in regia e uno tra Thuram o Lautaro Martinez in avanti. Riecco Frattesi mezzala.

La probabile formazione di Inter-Feyenoord, ci saranno 4 assenze

INDISPONIBILI – Quanto alle assenze in vista di Inter-Feyenoord, non ci saranno ancora Matteo Darmian, Nicola Zalewski e Federico Dimarco. L’ultimo infortunato ad aggiungersi alla lista è Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco si è fatto male durante Inter-Monza e poche ore fa è uscito il comunicato del club nerazzurro. Di seguito la probabile formazione per Inter-Feyenoord:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi