Inter col Feyenoord appesa a 2 spartiti! Emergenza totale – CdS

Domani l’Inter giocherà contro il Feyenoord a Rotterdam per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Simone Inzaghi riflette su due moduli per affrontare la grande emergenza.

EMERGENZA – Inutile dire che l’Inter si trovi in una condizione di emergenza totale, con un solo esterno su cinque a disposizione. Non un bel biglietto da visita per ripresentarsi in Champions League e per di più nella prima fase ad eliminazione diretta. Domani Feyenoord-Inter, andata degli ottavi di finale. Simone Inzaghi dovrà affrontare l’emergenza sfruttando tutte le carte del mazzo. Il tecnico piacentino sta lavorando in particolare su due spartiti: quello canonico, ossia il 3-5-2, e quello nuovo e inedito, provato solamente una volta per qualche spezzone in Coppa Italia, il 4-4-2. Ma con che uomini?

Le due probabili formazioni per Feyenoord-Inter

MODULI – Le certezze sono a centrocampo e in attacco. Sia il trio Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan che il duo Lautaro Martinez e Thuram, che si giochi con questo o con quell’altro modulo saranno regolarmente presenti. Il turco oggi ritornerà a pieno regime in gruppo con la rifinitura nerazzurra fissata per le 12. Poi l’Inter volerà in Olanda e in serata ci sarà la conferenza stampa di Simone Inzaghi (vedi orario). Se si andrà col 3-5-2, allora Dumfries sarebbe dirottato a sinistra, con Pavard alzato a destra. In difesa, poi giocherebbero Bisseck, de Vrij e Acerbi braccetto. Se invece, Inzaghi dovesse optare per il 4-4-2, allora Dumfries farebbe l’esterno alto, Pavard il terzino destro e Bastoni terzino sinistro. Le due probabili formazioni per Feyenoord-Inter, secondo il Corriere dello Sport:

(3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Pavard, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dumfries; Thuram, Lautaro Martinez

(4-4-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Thuram, Lautaro Martinez.