Inter, festa a San Siro! Adesso il viaggio a Monaco – CdS

L’Inter si prende San Siro e strappa la qualificazione alla finale di Champions League dopo una semifinale pazza contro il Barcellona. Il Corriere dello Sport esalta Frattesi che oscura alla fine Yamal.

Da sogno. Non è stata una partita. Sembrava il romanzo di Italia-Germania ai Mondiali del 1970 o un match tra due giganti del pugilato come Cassius Clay e Foreman. Inter e Barcellona, dopo 120 minuti, erano ancora in piedi sul ring di San Siro per darsi un pugno più forte dell’altro all’ultima ripresa tra due boxeur sfiniti dalla stanchezza

SOGNO – Apre così il Corriere dello Sport, che esalta la prestazione dell’Inter a San Siro e paragona Davide Frattesi a un pugile che manda al tappeto il Barcellona nei tempi supplementari. Simone Inzaghi, due anni dopo Istanbul, è tornato in finale di Champions. A Monaco di Baviera potrà entrare nella storia come Helenio Herrera e Mourinho.

Inter, direzione Monaco

TRAPPOLA – L’Inter – si legge sul quotidiano – è riuscita a mettere il Barcellona in trappola per poi scatenarsi. Inzaghi ha preparato bene la partita, tanto da rischiare Lautaro Martinez dal primo minuto. Lo stesso Toro che ha aperto le danze su assist di Dumfries che lo invola a porta semi-vuota. La stessa Inter che ha saputo difendersi meglio ma alla lunga il campo ha fatto emergere le qualità di Lamine Yamal che gioca a livelli spaventosi. Il Barcellona non demorde e la riapre, con un Sommer che tiene ancora a galla i nerazzurri nel secondo tempo. Dopo la solita sbandata del secondo tempo, l’Inter si ritrova sotto dopo il gol di Rapinha.

FINALE – Quando tutto sembrava perduto, ecco che arriva la zampata. Il vecchio leone di Acerbi si trova al posto giusto al momento giusto e rimanda tutto ai tempi supplementari. E qui ancora una volta Davide Frattesi. L’Inter ha ritrovato energie insospettabili con i cambi. Lo sfondamento di Thuram, l’appoggio di Taremi e Frattesi ha indovinato l’angolo. San Siro è venuto giù. Sommer ha tirato fuori la parata del secolo su Yamal. L’Inter, eroica, non si è più fatta rimontare.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania