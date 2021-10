Inter Femminile, impresa sfiorata contro la Juventus: nerazzurre KO

Impresa sfiorata per le ragazze dell’Inter Women. Le nerazzurre guidate dalla Guarino perdono per 2 a 1 contro la Juventus subendo il gol della sconfitta a pochi minuti dal termine del match. Ecco il report della sfida valida per la settima giornata

SCONFITTA – Dopo i primi 45′ terminati sullo 0 a 0 succede tutto negli ultimi 20 minuti. A portarsi in vantaggio è infatti la Juventus al 71′ con Barbara Bonansea. Immediata la reazione delle nerazzurre di Rita Guarino con il pareggio realizzato da Ajara Nchout al 76′. La Juventus però non molla e trova la rete della vittoria all’80esimo con Andrea Staskova appena entrata per Cristiana Girelli.

CLASSIFICA – Continua quindi la serie di vittorie per le bianconere con l’Inter che invece subisce la terza sconfitta in campionato rimanendo a quota 12 in classifica al quarto posto.