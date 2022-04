L’Inter e la febbre del… Venerdì sera: Lautaro Martinez alias Tony Manero

L’Inter giocherà nuovamente di venerdì per la quinta volta in questo campionato. Score positivo così come quello di Lautaro Martinez. Il Toro è un mattatore quando si gioca ad inizio weekend

ANCORA DI VENERDÌ − Sarà l’Inter domani venerdì 15 aprile ad inaugurare la 33esima giornata di campionato. Spezia-Inter è l’anticipo delle 19 al Picco, gara che darà avvio conseguentemente al weekend pasquale. L’Inter dovrà necessariamente trovare i tre punti per non incappare in qualche frenata fatale. Mancano ormai poche giornate alla fine del campionato e l’errore non è più concesso. L’Inter giocherà per la quinta volta in assoluto in questo campionato di venerdì. I tre precedenti hanno sorriso alla squadra di Simone Inzaghi: tre vittorie e un pareggio.

LA FEBBRE DEL VENERDÌ SERA − In vista di Spezia-Inter, Inzaghi potrà contare anche sul fattore scaramantico. Come accennato poc’anzi, per la quinta volta in assoluto l’Inter giocherà una gara di campionato proprio di venerdì sera. L’inizio weekend ha sempre sorriso ai nerazzurri: tre vittorie contro Verona e Salernitana (andata e ritorno) e un pareggio con il Genoa. Numeri importanti con l’Inter che ha segnato ben 13 gol subendone solamente uno (al Bentegodi). Non solo, il venerdì porta bene a certi giocatori. Tra questi, Lautaro Martinez che tra Verona e due volte Salernitana ha messo a referto cinque gol: uno al Bentegodi il 27 agosto, uno all’Arechi il 17 dicembre e tre a San Siro il 4 marzo. A secco, solo a Marassi. In Spezia-Inter, Lautaro Martinez scenderà in campo dal primo minuto dopo aver saltato per squalifica la partita contro il Verona. Il Toro, alias Tony Manero, è pronto a scendere in pista!