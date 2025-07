Inter, si chiude la fase rinnovo degli abbonamenti! Ora nuova tappa

Dal 29 luglio, in caso di disponibilità residue, si aprirà la vendita libera per i possessori della Tessera Siamo Noi».

Abbonamenti 2025-2026, i valori rimarcati dall’Inter

L’IDEALE – Il comunicato prosegue in questi termini: «Come la prima volta. Ancora una volta. San Siro che ci aspetta, per tornare, insieme, a vivere la passione per i nostri colori. È il popolo nerazzurro a rendere il Meazza un posto unico, attraverso il tifo, l’affetto, la vicinanza. Proprio per questo, la nuova proposta abbonamenti 2025-26 è pensata per mettere al centro la fedeltà, la presenza e la voglia di vivere ogni istante nerazzurro».