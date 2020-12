Inter fabbrica del gol: solo due in Europa stanno facendo meglio

Condividi questo articolo

Lukaku Lautaro Martinez Sanchez (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

L’Inter è una vera fabbrica del gol: in campionato solo già 26 in 10 partite. In Europa solo due squadre davanti ai nerazzurri, nella classifica stilata da “Sky Sport”.

PENETRANTE – L’Inter continua a confermarsi una delle migliori squadre in termini di produzione offensiva. Finora, in campionato, sono 26 le reti siglate in 10 turni. Con due in più del Napoli e tre più del Milan, quello di Antonio Conte è il miglior attacco della Serie A. I trascinatori sono ovviamente i due che compongono la “coppia dei sogni”. Con il gol di ieri al Bologna, Romelu Lukaku sale a 8 gol in 9 presenze in A; Lautaro Martinez è invece a quota 5. Da loro viene la metà esatta dei gol nerazzurri. E in Europa sono solo due i club ad aver segnato di più nell’avvio dei rispettivi campionati. Si tratta del PSG, che è a quota 33 reti in 13 partite. E del Bayern Monaco, che in Bundesliga comanda con 34 gol in dieci. Leggermente dietro all’Inter c’è il Liverpool: anche i Reds sono a 26 reti, ma in undici turni. A quota 25 c’è invece il Chelsea, seguito da Napoli, Monaco, Lione e Lille a 24.