Inter, evento speciale per i 115 anni di storia: sarà presente Zanetti!

L’Inter giovedì 9 marzo festeggia i suoi 115 anni di storia. Per l’occasione il club nerazzurro presenterà un libro dal titolo “Le Maglie dell’Inter” con Javier Zanetti a presenziare l’evento. Di seguito tutti i dettagli

EVENTO SPECIALE – L’Inter sta per festeggiare il suo compleanno numero 115 e per l’occasione il club nerazzurro ha organizzato un evento speciale dove sarà protagonista Javier Zanetti, vice presidente interista e storico ex capitano. Per l’occasione verrà presentato un nuovo libro, “Le Maglie dell’Inter”, realizzato in collaborazione con Giunti Editore.

PRESENZA – L’appuntamento è per giovedì 9 marzo 2023, data del compleanno, a partire dalle ore 17.00 presso l’Inter Store Milano di Galleria Passarella, 2. Zanetti sarà presente per autografare le copie del volume che contiene i contributi dello stesso Zanetti, di Lee Murphy, design director global Nike Football, e di Andrea Bocelli.

Fonte: inter.it

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale