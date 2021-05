Inter, Europeo e Copa America si avvicinano: occasioni di mercato?

L’estate 2021 non sarà caratterizzata soltanto dal calciomercato (che per l’Inter si prevede parecchio movimentato), ma anche da due grandi competizioni per nazionali: Europeo e Copa America. Con tanti giocatori nerazzurri coinvolti, alcuni dei quali in partenza.

COINVOLTI – Europeo e Copa America sono le due competizioni che monopolizzeranno il calcio tra giugno e luglio. E anche diversi giocatori dell’Inter saranno coinvolti, sempre in attesa naturalmente delle convocazioni ufficiali. Tra questi ricordiamo naturalmente Arturo Vidal e Alexis Sanchez con il Cile, Matias Vecino con l’Uruguay e Lautaro Martinez con l’Argentina per quanto riguarda i sudamericani. Tra gli europei abbiamo Milan Skriniar con la Slovacchia, Stefan de Vrij con l’Olanda (QUI le sue parole dal ritiro), Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi con l’Italia, Ivan Perisic e Marcelo Brozovic con la Croazia, Valentino Lazaro con l’Austria, Joao Mario con il Portogallo, Christian Eriksen con la Danimarca e Romelu Lukaku con il Belgio. Ben quindici giocatori. Alcuni dei quali – con priorità più e meno alte – sul mercato.

OCCASIONI DI MERCATO – Proprio la doppia competizione, dunque, potrebbe essere una grande occasione di mercato per alcuni giocatori dell’Inter. Tra questi ci sono sicuramente i due cileni Vidal e Sanchez, i cui ingaggi molto pesanti potrebbero (e vorrebbero) essere tagliati per alleggerire i costi. La Copa America potrebbe essere un’ottima vetrina per trovare una squadra ai due, anche se i sette milioni netti a stagioni rende difficile trovare qualcuno disposto a ingaggiarli. Ma anche per Vecino, i cui numerosi infortuni ne hanno minato la possibile permanenza all’Inter. Valentino Lazaro e Joao Mario sono altri due nomi nella lista dei partenti, con il secondo che dovrebbe rimanere allo Sporting CP. Il primo, invece, è di rientro dal secondo prestito consecutivo (Newcastle e Borussia Monchengladbach) e un’ottima prestazione europea potrebbe alzare il suo valore e la sua appetibilità.