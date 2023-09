Inter, l’Europa ti sdoppierà: 4-5 cambi con la Real Sociedad − CdS

Dopo la sosta l’Inter inizierà un mini tour de force con sette partite in tre settimane. Con l’arrivo degli impegni europei, Real Sociedad in primis, Inzaghi inizierà il suo turnover scientifico

SI SDOPPIA − Nelle prime tre partite di campionato, Simone Inzaghi non ha praticamente mai cambiato la sua Inter. Tre formazioni uguali secondo il mantra del ‘squadra che vince non si cambia’. Ma da sabato in avanti, la musica – per forza di cose – dovrà necessariamente cambiare. L’Inter, infatti, è attesa dal primo vero tour de force della stagione con sette partite, 5 di campionato e 2 di Champions League, in tre settimane. Servirà, dunque, l’apporto di tutti. Già contro la Real Sociedad, il tecnico interista potrebbe cambiare 4-5 titolari per dare spazio ai vari Marko Arnautovic, al posto di Thuram, Davide Frattesi, per Henrikh Mkhitaryan, Carlos Augusto, per far rifiatare Federico Dimarco, nonché Benjamin Pavard e Francesco Acerbi rispettivamente al posto di Matteo Darmian e Stefan de Vrij. L’Inter è pronta a sdoppiarsi.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia