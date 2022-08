Inter, entusiasmo alle stelle: la sfida con la Cremonese verso il sold-out!

L’Inter, dopo la prestazione poco convincente alla prima di campionato con il Lecce, ha risposto con tre gol e un bel calcio nella prima in casa con lo Spezia. La febbre nerazzurra sale dunque sempre di più con il match a San Siro contro la Cremonese (martedì 30 agosto ore 20.45) che viaggia verso il sold-out secondo le ultime del Corriere dello Sport

ENTUSIASMO – L’Inter entusiasma i propri tifosi dopo le prime due vittorie in campionato contro Lecce e Spezia. In attesa dello scontro con la Lazio, in programma all’Olimpico venerdì alle ore 20.45 (QUI le ultime), la febbre nerazzurra è sempre più alta per la seconda partita in casa della stagione, vale a dire Inter-Cremonese in programma martedì 30 agosto alle ore 20.45. Secondo il Corriere dello Sport, a una settimana dall’evento siamo già a quota 60mila biglietti venduti dopo i 71mila contro lo Spezia. San Siro viaggia dunque verso un altro sold-out. Di pari passo cresce la voglia di Champions League con il club nerazzurro che dopo i sorteggi in programma domani, giovedì 25 agosto, comunicherà la modalità di vendita dei posti ancora liberi, sia per gli abbonamenti da tre partite sia per gli incontri singoli.