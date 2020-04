Inter, entro lunedÃ¬ rientrano tutti gli stranieri: isolamento da prassi

Inter, entro lunedì rientrano tutti gli stranieri: isolamento da prassi

Condividi questo articolo

Secondo quanto riporta l'”ANSA”, entro l’inizio della prossima settimana dovranno tornare a Milano tutti i giocatori stranieri dell’Inter che hanno raggiunto le proprie famiglie all’estero nelle scorse settimane. Una volta rientrati, in programma ci sarà l’isolamento domiciliare per 15 giorni come da prassi.

RIENTRO – Dopo aver raggiunto le proprie famiglie all’estero, i sette giocatori stranieri dell’Inter che hanno lasciato l’Italia nelle scorse settimane, dovranno rientrare a Milano entro l’inizio della prossima settimana. I calciatori in questione sono Romelu Lukaku, Christian Eriksen, Victor Moses, Ashley Young, Diego Godin, Marcelo Brozovic e Samir Handanovic. Qualcuno, come il difensore uruguaiano, ha già raggiunto il capoluogo lombardo (vedi articolo). In ogni caso, a partire dal giorno del rientro, sarà obbligatorio l’isolamento domiciliare di quindici giorni come da prassi per la situazione Coronavirus, avendo trascorso un periodo all’estero.