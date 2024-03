Inter-Empoli, Sommer OK: gioca lui! La probabile formazione − CdS

Domani Inter-Empoli nel giorno di Pasquetta. I nerazzurri vanno a caccia della vittoria dopo le uscite no contro Atletico Madrid e Napoli. Nella probabile formazione del Corriere dello Sport, viene dato Yann Sommer titolare.

ULTIME − Verso Inter-Empoli, match in programma domani sera a San Siro. Inzaghi strappa un sorriso per il recupero a pieno regime di Yann Sommer, che giocherà titolare. Il portiere svizzero ha smaltito l’infortunio alla caviglia rimediato in Nazionale ed è pronto a difendere i pali dell’Inter per ottenere il diciannovesimo clean sheet in campionato. Per il resto, Simone Inzaghi va verso la conferma della formazione tipo con Darmian preferito a Dumfries a destra. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.