Inter-Empoli, le probabili formazioni per la 21ª giornata di Serie A

Inter-Empoli si giocherà oggi alle 20:45 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, partita della ventunesima giornata di Serie A.

INTER-EMPOLI, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Simone Inzaghi dovrà fare a meno ancora di Hakan Calhanoglu, che come Bisseck ne avrà almeno fino a fine mese. Out anche Joaquin Correa. Contro l’Empoli, il tecnico interista è pronto a rilanciare Benjamin Pavard dal primo minuto, cosa che non succede da Inter-Lipsia di fine novembre. Poi l’altra novità in difesa dovrebbe riguardare Carlos Augusto, che farà tirare il fiato ad Alessandro Bastoni. A centrocampo, altra doppia chance per Asllani e Zielinski, con quest’ultimo che prenderà il posto ancora una volta di Mkhitaryan. L’armeno è recuperato ma partirà dalla panchina. Ai lati non si toccano Dumfries e Dimarco. In attacco, Taremi sembra in vantaggio su Thuram, mentre Lautaro Martinez completerà il reparto.

INTER-EMPOLI, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Quanto all’Empoli, la squadra di Roberto D’Aversa va alla ricerca di un riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce. A San Siro dovrà fare a meno di Tino Anjorin, che si è infortunato una decina di giorni fa e non sarà della partita. Come lui anche Pellegri. Tra i pali dovrebbe ritornare Vasquez, dopo la panchina con il Lecce per far posto a Seghetti. Il vero dubbio per la squadra di D’Aversa però resta sulla trequarti: puntare sulla qualità di Fazzini o sulla corsa di Cacace. Ad oggi l’italiano è avanti per affiancare Esposito e supportare Lorenzo Colombo. In mezzo al campo, presente Grassi mentre ai lati ci saranno Gyasi e Pezzella. In difesa, recupero pienamente Ismajli.

Inter-Empoli, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.

In panchina: Martinez, Calligaris, Palacios, Acerbi, Bastoni, Darmian, Buchanan, Frattesi, Mkhitaryan, Zanchetta, Topalovic, Thuram, Arnautovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Inter: Di Gennaro, Correa, Bisseck, Mkhitaryan, Calhanoglu (infortunati).

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Fazzini; Colombo.

In panchina: Seghetti, Perisan, Marianucci, Tosto, De Sciglio, Cacace, Henderson, Bacci, Sambia, Zurkowski, Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa

Empoli: Ebuehi, Sazonov, Haas, Brancolini, Pellegri, Anjorin, Solbakken

Arbitro: Ermanno Feliciani (sezione di Teramo); Assistenti: Di Lorio-Zingarelli; Quarto uomo: Tremolada; VAR: Guida; AVAR: Di Paolo