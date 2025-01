Inter-Empoli, la probabile formazione di Inzaghi: rotazioni definite!

Simone Inzaghi lavora all’undici di Inter-Empoli. Nella probabile formazione della sfida della ventunesima giornata di campionato l’allenatore nerazzurro si affiderà ad alcune alternative.

TANTI IMPEGNI – Prosegue il mese impegnativo dei nerazzurri. Dopo la Final Four di Supercoppa Italiana, il Venezia e il Bologna, è il momento di Inter-Empoli. Sfida valida per per la ventunesima giornata di Serie A, alla quale succederà un altro importante impegno: il match di Champions League in casa dello Sparta Praga. Anche per questo motivo, combinato con una serie di infortuni e di freschi recuperi, domani sera Simone Inzaghi ha intenzione di usufruire di qualche alternativa. Ecco quale dovrebbe essere la probabile formazione nerazzurra per Inter-Empoli.

Inter-Empoli, la probabile formazione di mister Inzaghi

LE SCELTE – Inzaghi è pronto a rilanciare Benjamin Pavard, appena tornato a disposizione dopo l’infortunio. Di ritorno è anche Francesco Acerbi, che però rimane in panchina in favore di Stefan De Vrij. La particolarità della difesa prevista domani è, quindi, Carlos Augusto a destra, che permette ad Alessandro Bastoni di riposare un po’. Nella probabile formazione di Inter-Como, poi, balza all’occhio la scelta di escludere dai titolari Marcus Thuram. Sarà Mehdi Taremi a prendere il posto del francese e ad affiancare Lautaro Martinez dal primo minuto. Meno sorprendete il centrocampo, già visto nelle precedenti sfide. Da registrare, però, il recupero di Hernik Mkhitaryan, che Inzaghi risparmia e tiene ancora un po’ a riposo.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez