Inter-Empoli Primavera, parità dopo 45′: i nerazzurri sfruttano un autogol

Inter-Empoli Primavera 1-1 dopo la fine del primo tempo. I nerazzurri di Cristian Chivu hanno faticato a trovare ritmo e intensità. Dopo il rigore di Innocenti, arriva il pareggio grazie ad un autogol

CASUALITÀ − L’Inter di Chivu chiude in parità il primo tempo al Breda di Sesto San Giovanni contro l’Empoli. I nerazzurri fanno fatica a costruire gioco e soprattutto a trovare gli attaccanti Jurgens e Zuberek. Alla prima vera occasione del match, gli ospiti passano in vantaggio. Minuto 22′, Zanotti atterra Fini in area di rigore ed è penalty. Dagli 11 metri Degli Innocenti non sbaglia battendo Rovida. Il gol prova a svegliare l’Inter che aumenta i giri del motore nonostante una certa casualità. Nel finale di primo tempo, i nerazzurri trovano il pareggio. Minuto 42′, calcio piazzato dalla destra e autogol di Rizza per l’1-1.