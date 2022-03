Inter-Empoli Primavera 2-2: Fabbian trova il pari. Apprensione per Casadei

Termina 2-2 Inter-Empoli Primavera. I toscani vanno due volte in vantaggio ma in entrambi vengono recuperati dai ragazzi di Chivu. Fabbian decisivo per il pari finale. Apprensione per Casadei dopo un contrasto con Biagini

PAREGGIO − Ripresa molto dinamica al Breda dopo il pareggio del primo tempo firmato da Degli Innocenti e dall’autogol di Rizza. L’Empoli inizia meglio con la squadra di Chivu sempre in difficoltà nel costruire azioni di gioco chiare e nitide. Al 55′, la squadra di Buscé passa in vantaggio: ingenua indecisione nell’area di rigore nerazzurra con i difensori nerazzurri che non riescono a rinviare un pallone vagante. Lozza molto sveglio a spingere dentro il pallone per il 2-1. Come successo nella prima parte di gioco, il gol sveglia l’orgoglio dell’Inter che prova a riversarsi in attacco. Al 70′, è Owusu a dare la scintilla con una conclusione defilata respinta in angolo da Biagini. Dal corner seguente, arriva il pari della squadra di Chivu: Owusu calcia in porta dopo una respinta sbagliata della difesa avversaria, para Biagini ma sulla ribattuta il più lesto è Fabbian a mettere dentro il 2-2. Attimi di apprensione nel finale con Casadei che perde i sensi dopo un contrasto con il portiere Biagini. Fortunatamente, niente di grave per il centrocampista dell’Inter subito accorso dai medici di entrambe le squadre.