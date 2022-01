Inter-Empoli, Inzaghi pensa a 5-6 cambi. Tandem argentino in attacco

È già vigilia di Inter-Empoli, ottavo di finale di Coppa Italia. Inzaghi farà qualche rotazione per dare spazio a chi sta giocando di meno. In avanti, pronto il duo argentino Lautaro Martinez-Correa

CAMBI − Inter-Empoli di Coppa Italia servirà ai nerazzurri per ritrovare la marcia vittoriosa dopo il pari di Bergamo contro l’Atalanta in campionato. Non solo, il match di domani sera a San Siro darà possibilità a Simone Inzaghi di far rifiatare qualche giocatore a corto di fiato e dare minutaggio a chi invece sta giocando di meno. Come riporta Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, pronti 5-6 cambi nell’undici di partenza. Scalpitano Ranocchia, Dimarco, Vecino e Sensi. Inoltre, sarà assente Marcelo Brozovic causa squalifica. In avanti, pronto il duo argentino composto da Lautaro Martinez e Joaquin Correa.