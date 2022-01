Inter-Empoli, Inzaghi metterà mano ad ogni reparto. Calhanoglu si salva?

È il giorno di Inter-Empoli, match di Coppa Italia. Inzaghi metterà mano alla propria formazione cambiando diversi giocatori in ogni reparto. Calhanoglu potrebbe essere l’unico titolare a centrocampo a scendere dal 1′

ROTAZIONI − Tanti cambi e diverse rotazioni per mister Simone Inzaghi in vista di Inter-Empoli. Questa sera al Meazza, i nerazzurri scenderanno in campo in vista dell’ottavo di finale di Coppa Italia. Inzaghi può far rifiatare qualche stakanovista a corto di fiato e dare minutaggio a chi invece ha giocato di meno. Come riporta Sport Mediaset, il tecnico metterà mano praticamente ad ogni reparto. In difesa, pronti alla panchina Skriniar e Bastoni al posto di D’Ambrosio e Dimarco. De Vrij, che nell’ultima gara con l’Atalanta è entrato solamente negli ultimi minuti, rimane in bagarre con Ranocchia. A centrocampo, l’unico titolare a salvarsi potrebbe essere Calhanoglu. Fuori sia Barella che lo squalificato Brozovic. Nelle corsie, occhio a Perisic a sinistra mentre a destra ballottaggio Darmian-Dumfries. In avanti, Lautaro Martinez e Correa guideranno il reparto in Inter-Empoli.