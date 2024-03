Inter-Empoli, Inzaghi col dubbio in difesa! La probabile formazione

Si avvicina Inter-Empoli, match in programma domani sera alle 20.45. Inzaghi ha un solo grosso dubbio di formazione e riguarda la difesa: le possibili scelte

PROBABILE FORMAZIONE −Inter-Empoli segna la ripartenza della squadra di Simone Inzaghi, che spera di chiudere quanto prima il discorso scudetto. Per il match in programma a Pasquetta, il tecnico ha un solo dubbio di formazione e riguarda la difesa: ballottaggio Pavard-Bisseck per una maglia da titolare in difesa, col francese leggermente favorito. In porta si rivede Sommer, che ha smaltito il problema alla caviglia accusato in Nazionale. Per il resto solo conferme con Acerbi al centro della difesa, e Bastoni ad agire nel ruolo di ‘braccetto’ di sinistra. A centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. A sinistra Dimarco. A destra Dumfries dovrebbe spuntarla su Darmian per una maglia da titolare. In attacco pronta la coppia Thuram-Lautaro Martinez. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Empoli:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.