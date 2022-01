Inter-Empoli di Coppa Italia: una vetrina da sfruttare per Vecino e Sensi

In Inter-Empoli, Inzaghi può fare qualche rotazione. Occhio dunque a Vecino e Sensi alla ricerca di maggior minutaggio. La gara di Coppa Italia può essere un’ottima vetrina

ROTAZIONI − Mercoledì sera, l’Inter esordirà in Coppa Italia nell’ottavo di finale contro l’Empoli. L’imminente match permetterà a Simone Inzaghi di fare qualche rotazione in merito all’undici di partenza. Sono diversi i stakanovisti in casa nerazzurra a corto di fiato (Barella, Brozovic fra tutti), che necessitano sicuramente di riposo per ricaricare al meglio le batterie. Non solo, il match di Coppa Italia contro la formazione toscana può essere anche una buona vetrina per tutti quei giocatori al momento in uscita dall’Inter. Tra questi ovviamente Matias Vecino o Stefano Sensi, giocatori poco utilizzati da Inzaghi durante la stagione e in procinto di lasciare quantomeno temporaneamente quel di Appiano.

VETRINA − Inter-Empoli può rivelarsi una vetrina con doppia vista. Chi ha giocato di meno può finalmente trovare maggior minutaggio e farsi vedere agli occhi di Simone Inzaghi. Gli stessi Vecino o Sensi, per citare i due nomi in uscita, sono alla ricerca di un riscatto dopo una prima parte di stagione opaca. Fare bene contro l’Empoli può voler dire due cose: ottenere la fiducia del proprio tecnico e stimolare le avances dei club interessati. Inter-Empoli, dunque, come una vetrina da cui attingere sia in termini di fiducia e utilizzo da parte di Inzaghi che di mercato da altri club.