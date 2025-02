Inter, emergenza fasce e occhio al 4-4-2: cosa filtra per Napoli – CdS

L’Inter ha una chiara emergenza per quanto riguarda le proprie fasce, con appena due soli giocatori a disposizione. E la partita contro il Napoli è alle porte.

AVVICINAMENTO – Napoli-Inter è ormai alle porte. Già oggi è antivigilia della partita che si disputerà sabato nel tardo pomeriggio. La squadra di Simone Inzaghi è in emergenza, visti i tanti infortuni racchiusi peraltro in un unico reparto: le fasce. Infatti, oltre a Nicola Zalewski e Carlos Augusto, anche Matteo Darmian non sarà a disposizione sabato al Maradona. E a proposito di Darmian, nella giornata di oggi l’Inter lo sottoporrà a degli esami strumentali per conoscere meglio l’entità dell’infortunio e attestarne i tempi di recupero. A Napoli, dunque, sia Federico Dimarco, non al top fisicamente, che Denzel Dumfries saranno chiamati agli straordinari.

Napoli-Inter è alle porte e il 4-4-2 è una soluzione da non scartare

SOLUZIONE – L’emergenza per l’Inter dovrebbe iniziare ad affievolirsi nei prossimi giorni. Carlos Augusto dovrebbe rientrare per la sfida di andata contro il Feyenoord in Champions League, mentre Zalewski per quella di ritorno a San Siro. A Napoli straordinari quindi per Dumfries e Dimarco. Ma la condizione del secondo non è brillantissima, ecco perché non è da escludere, a gara in corso, un cambio di modulo: dal 3-5-2 al 4-4-2. Con la Lazio, Inzaghi lo ha sperimentato permettendo ai nerazzurri di chiudere bene la partita arginando le corsie dei biancocelesti.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.