Inter nell’élite d’Europa: strapotere con Lautaro Martinez IV – CdS

L’Inter entra di diritto nell’élite della Champions League, qualificandosi agli ottavi di finale della competizione senza passare dagli spareggi. Una prova da urlo col Monaco, grazie ad un Lautaro Martinez ritornato re.

SUPER – L’Inter è l’unica squadra italiana a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League in maniera diretta e senza passare dagli spareggi. Domani i sorteggi, con la squadra nerazzurra che presto saprà anche l’avversaria del prossimo turno che si terrà a marzo. Contro il Monaco una prova di forza impressionante della squadra di Simone Inzaghi, che ha regolato la pratica nel giro di pochissimi minuti. A pensarci il suo capitano, leader e trascinatore: ossia Lautaro Martinez. Il Toro ha segnato per la prima volta in carriera una tripletta in Champions League, superando anche Benito Lorenzi e salendo al sesto posto nella classifica dei cannonieri all-time dell’Inter.

L’Inter vola e Lautaro Martinez è ritornato una macchina da gol

TOP – Numeri impressionanti di Lautaro Martinez, a segno per la quarta partita consecutiva. Da qui l’appellativo di stamani, affibbiatogli dal Corriere dello Sport, di Lautaro Martinez IV (quarto). Non solo, Lautaro ha già segnato otto gol in questo 2025, nove volte nelle ultime nove gare. Insomma, il capitano è ritornato ai suoi vecchi fasti e adesso l’Inter vola e non si pone limiti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno