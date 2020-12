Inter, l’eliminazione pesa anche sul ranking Uefa: rischio sorpasso

Condividi questo articolo

UEFA Champions League logo trofeo

L’eliminazione di ieri da tutte le coppe europee ha un peso anche sul ranking Uefa dell’Inter: i nerazzurri chiudono l’anno con un punteggio basso e falliscono la scalata alle posizioni più alte rischiando anche il sorpasso dell’Atalanta

Col pareggio di ieri contro lo Shakhtar Donetsk l’Inter è fuori dalle Coppe Europee. Il gol non trovato ieri era la differenza tra andare avanti in Champions League e restare fuori da tutto, come è successo, un’eliminazione che ha conseguenze anche sul ranking Uefa. I nerazzurri infatti chiudono con appena 9 punti in questa stagione, un netto passo indietro rispetto ai 25 della scorsa stagione messi assieme grazie alla cavalcata in Europa League fino alla finale persa contro il Siviglia, e falliscono l’assalto a posizioni più elevate che permetterebbero sorteggi migliori nella fase a gironi.

PERICOLO SORPASSO – L’Inter attualmente è al 25° posto nel ranking, una posizione che difficilmente permetterà di arrivare alla seconda fascia di Champions League l’anno prossimo, inoltre rischiano il sorpasso dell’Atalanta: i bergamaschi sono una posizione dietro staccati di soli 2,5 punti, dovessero passare gli ottavi di Champions League supererebbero anche l’Inter e in ogni caso la proiezione per l’anno prossimo colloca già la squadra di Gasperini davanti a quella di Conte. Al momento gli incroci dei risultati metterebbero comunque l’Inter una posizione avanti rispetto a quest’anno, ma è chiaro che il progetto di risalire le gerarchie ha subito ieri un brusco stop. Un modo per bypassare ogni discorso sul ranking per le fasce della prossima Champions League c’è, vincere lo scudetto che garantirebbe l’inserimento automatico in prima fascia: ad Antonio Conte e alla squadra il compito di portare a termine anche questa missione.