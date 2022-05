Inter, ecco il toto-laterale: 4 nomi (al momento) sul piatto per il dopo Perisic

L’Inter è a caccia di un nuovo esterno mancino dopo la decisione di Perisic di lasciare Milano. Al momento, sono quattro i giocatori nel mirino del club nerazzurro

CAST − L’addio imminente di Ivan Perisic dall’Inter (vedi articolo) ha aperto le candidature per il ruolo di laterale mancino. Al momento, sono quattro i nomi sul piatto messi da stampa e giornali. Probabilmente da qui a fine agosto, saranno molti e molti di più. Ma andiamo con ordine. Il cast per il dopo Perisic e l’erede di Gosens è composto da un poker di profili italiani, giovani e interessanti: Cambiaso, Udogie, Bellanova e Parisi. Probabile che arrivi uno di questi ma allo stesso tempo non scontato che non ne arrivi nemmeno uno.

CAMBIASO − Il suo nome circola ormai da tantissimo tempo, addirittura da gennaio. Cambiaso è un laterale classe 2000 retrocesso da pochi giorni con il Genoa. Sfortunata la stagione del Grifone ma positiva quella dell’esterno under 21: 26 partite, un gol e quattro assist. Si tratta di un giocatore molto duttile capace di giocare sia come esterno tutta fascia in un centrocampo a 5 che da terzino in una difesa a 4. Inoltre, può adattarsi a destra come ha già fatto quest’anno in più riprese al Genoa.

UDOGIE − Dei quattro, probabilmente è il giocatore che promette di più. Udogie è un laterale mancino classe 2002 (20 anni ancora non compiuti), autore di una prima stagione all’Udinese molto positiva chiusa con 5 gol e tre assist in 35 partite di campionato. Rispetto a Cambiaso, l’italo-nigeriano gioca prevalentemente a sinistra come laterale tutta fascia ma al contempo anche come mezzala. Si tratta di un giocatore molto veloce e con un discreto fisico. Il vero problema è però il costo del cartellino e la concorrenza di altre squadre, tra queste la Juventus. Probabile che l’Udinese preferisca che si apra un’asta.

BELLANOVA − Con Cambiaso condivide la retrocessione in Serie B. Bellanova con la maglia del Cagliari. Il suo bilancio è di un gol e due assist messi a referto in 31 gare di Serie A. Classe 2000, probabilmente, tra i quattro in nomination è quello che gode di maggiore versatilità e duttilità. Nasce come esterno di destra ma può e ha saputo ricoprire quest’anno anche la fascia mancina. Forte fisicamente e dotato di un’ottima progressione nonché di un buon calcio da fuori. Bellanova è di proprietà del Bordeaux, squadra peraltro anch’essa retrocessa nel proprio campionato.

PARISI − Ultimo profilo è quello di Fabiano Parisi dell’Empoli. Giocatore classe 2000, ruolo laterale mancino. Buona la sua stagione ad Empoli conclusa con un assist in 25 presenze più tutta una serie di prestazioni nettamente sopra la sufficienza. Dei quattro è colui che ha probabilmente il piede più educato. Pecca maggiormente nella fisicità essendo più un brevilineo (1.78) ma gode di una buona rapidità. Peraltro a casa Empoli l’Inter sta già guardando con interesse: Asllani ne sa qualcosa.