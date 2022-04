Inter, ecco quanto vale la finale di Coppa Italia. Le cifre anche in caso di vittoria

L’Inter batte il Milan 3-0 a San Siro in semifinale di Coppa Italia e, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, ecco quanto hanno incassato i nerazzurri ad oggi e quanto incasseranno in caso di vittoria.

LE CIFRE – L’Inter con la qualificazione in finale di Coppa Italia 2021-22, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, ha incassato poco meno di 3 milioni di euro. Se la squadra nerazzurra dovesse poi vincere il trofeo, porterà a casa oltre 7 milioni di euro. Infatti, agli introiti attuali, dovrà dunque sommare circa 4,5 milioni di euro che spettano alla vincitrice. In caso di sconfitta, la squadra di Simone Inzaghi incasserebbe 2 milioni di euro, per un totale di 5 milioni. Cifre, queste, superiori a quelle della stagione 2020-21 principalmente grazie al nuovo contratto siglato con Mediaset per i diritti televisivi del torneo e della Supercoppa italiana, valido fino al 2024.

Fonte: Calcio e Finanza