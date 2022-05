Inter, ecco la nuova maglia Home: trapelata la prima foto. Occhio ai dettagli

Inter pronta a cambiare vestito, come ogni stagione. L’ultima partita in calendario sancirà l’addio alla maglia squamata in favore di un kit Home più lineare. E c’è già la prima foto trapelata, anche se ancora non si può parlare di prodotto ufficiale

MAGLIA HOME – La stagione sta per terminare ed è normale pensare già alla prossima. Dopo le anticipazioni sulla prossima maglia Away con il main sponsor Digitalbits (vedi foto), arrivano conferme sul concept della maglia Home pensata da Nike per la società nerazzurra. La prima foto trapelata, ripresa dal sito specializzato Footy Headlines, è coerente con le prime anticipazioni. Non si tratta della maglia ufficiale e quindi potrebbero esserci leggere variazioni, ma l’impressione è che la nuova maglia Home dell’Inter sia pressoché questa. Dettaglio: non c’è – ovviamente – lo scudetto tricolore sul petto ma neanche le stelle sul logo dell’Inter… Ciò dà credibilità alla foto “rubata”, perché è tutto ancora in divenire. Di seguito la foto pubblicata dall’account EBU-XLIV su Twitter (@ebbkrXLIV).

Fonte: EBU-XLIV (@ebbkrXLIV via Twitter)