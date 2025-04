Inter e Napoli, sarà volata scudetto: il calendario a confronto

Lotta intensa tra Simone Inzaghi e Antonio Conte: sia Inter che Napoli avranno a disposizione gli ultimi sei match per potersi cucire sul petto il tricolore. L’Inter, con un calendario più complicato, punta al ventunesimo campionato.

CORSA – Con la vittoria del Napoli contro l’Empoli nella notte di lunedì, la lotta scudetto si riaccende con l’Inter che resta comunque in vantaggio di tre punti e un piccolo jolly da poter sfruttare. I nerazzurri avranno almeno altri due impegni in più considerando la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco e la semifinale di ritorno contro il Milan in Coppa Italia. Due partite che pesano come un macigno se si considerano gli impegni tra Inter e Napoli in Serie A.

Napoli soft, Inter più complicato: i calendari

CALENDARIO – L’Inter di Simone Inzaghi, in questo rush finale di sei partite si ritrova con tre big da affrontare e con un Napoli che sorride grazie a un calendario più morbido per queste ultime partite. L’Inter affronterà prima il Bologna e poi la Roma, con il Napoli che sarà impegnata contro Monza (quasi retrocessa) e Torino. A maggio invece, l’Inter avrà la Lazio alla penultima partita per poi chiudere in casa del Como quasi salvo. Calendario più soft invece per il Napoli di Antonio Conte rispetto all’Inter che in queste ultime partite sfiderà quasi tutte le squadre in lotta per la salvezza. Gli azzurri dopo i brianzoli sfideranno anche Lecce e Cagliari che si giocano la salvezza insieme al Parma.