Inter e Milan, incontro per restyling San Siro: una decisione dai due club

Inter e Milan hanno discusso del possibile restyling di San Siro oggi a Palazzo Marino con WeBuild e il sindaco di Milano Beppe Sala. Ora come ora i club non si sbilanciano e secondo sportmediaset.it si prendono un po’ di tempo

GARANZIE – Inter e Milan hanno individuato rispettivamente un’area a Rozzano e una a San Donato per la costruzione del nuovo stadio, ma attenzione perché l’ipotesi San Siro rimane viva. WeBuild è il gruppo individuato per i lavori di restyling con il comune di Milano che ovviamente spinge per la permanenza dei due club. Inter e Milan, dal canto loro, chiedono determinate garanzie, prima su tutte quella di poter continuare a utilizzare l’impianto anche durante i lavori.

NEUTRALI – L’incontro avvenuto oggi è il primo importante passo per capire l’effettiva fattibilità di un restyling che non si annuncia semplicissimo. Nel frattempo Inter e Milan preferiscono non sbilanciarsi, per cui non sono previsti attualmente comunicati ufficiali.

RIFLESSIONI – Sembra infatti che i due club meneghini abbiano chiesto qualche giorno di riflessione per poter studiare e valutare al meglio il dossier presentato da WeBuild per la riqualificazione dello stadio di San Siro. L’ipotesi rimane dunque viva, ma Inter e Milan non intendono affrettare i tempi. La decisione è importante e delicata e richiede certamente molta attenzione.