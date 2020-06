Inter e Milan, Ã¨ il giorno giusto per il nuovo stadio? Le ultime – Affaritaliani

Inter e Milan, è il giorno giusto per...

Inter e Milan, è il giorno giusto per il nuovo stadio? Le ultime – Affaritaliani

Inter e Milan sarebbero sul punto di raggiungere l’accordo per il nuovo stadio. Lo riporta il sito “Affaritaliani.it”, che preannuncia novità importanti nella giornata di oggi

FINALMENTE LA SVOLTA? – Inter e Milan vicine a un accordo per il nuovo stadio. Secondo quanto raccolto da “Affaritaliani”, oggi potrebbe essere il giorno giusto per la svolta. Come riporta il quotidiano digitale, sarebbero attese novità importanti nell’arco del pomeriggio.

Fonte: affaritaliani.it