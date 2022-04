Inter e lo sgambetto alla Juventus: ecco il pronostico di Abel Balbo

Inter e Juventus animeranno la Serie A dopo la sosta internazionale. Sale l’attesa per il Derby d’Italia in programma a Torino domenica sera. Non ci sono favoriti ma sono tanti i pronostici sulla partita. Anche l’ex attaccante argentino Abel Balbo dice la sua in vista di Juventus-Inter

Se, come è giusto che sia, nel corso degli ultimi giorni, l’attenzione mediatica si è concentrata sulla cocente delusione derivante dall’eliminazione dell’Italia per mano della Macedonia del Nord nelle semifinali Play-Off verso i Mondiali di Qatar 2022 che si svolgeranno in inverno, ora è altrettanto corretto dimenticare quanto è successo e rituffarsi in uno dei campionati più avvincenti dell’ultimo decennio.

Sono tre le squadre ufficialmente in corsa per il titolo: si tratta di Milan, Napoli e Inter. Con la Juventus che le proverà tutte per rifarsi sotto fino alla fine. Gli appassionati che sono soliti puntare su un affidabile sito scommesse calcio gongolano, dato che si tratta di un finale di stagione che riserverà sicuramente tantissime emozioni. E dall’esito quanto mai incerto.

Arriva il Derby d’Italia

Il menù della prossima giornata porta in dote un piatto molto ricco e prelibato:Che potrebbe anche risultare decisiva, in qualche modo, verso l’assegnazione dello Scudetto. Si tratta di uno di quei match che tutti vorrebbero giocare. E che probabilmenteavrebbe voluto disputare con qualche punticino in più in classifica.

L’Inter di Simone Inzaghi, d’altro canto, dovrà inevitabilmente provare a prendersi i tre punti. Altrimenti il Milan, in caso di vittoria, potrebbe cominciare ad allungare molto seriamente verso il tricolore. Non solo, dal momento che anche il terzo incomodo, che è rappresentato dal Napoli, è impegnato in un campo tendenzialmente molto ostico come quello di Bergamo. Con l’Atalanta che venderà cara la pelle e proverà a strappare agli azzurri, senza Victor Osimhen squalificato, dei punti importanti nella corsa verso un posto in Europa.

Insomma, per i nerazzurri di Milano si tratta di una grande occasione a maggior ragione qualora il Napoli dovesse fare un passo falso sul campo di Bergamo. In questo caso, vincere a Torino contro la Juventus diventerà ancora più un imperativo per la banda di Inzaghi.

Il pronostico di Abel Balbo

Sul blog sportivo L’insider, un grande ex attaccante come, ha parlato in maniera approfondita dei due big match che animeranno la prossima giornata di campionato, dando anche il suo pronostico per il Derby d’Italia.

L’ex attaccante di Roma, Parma e Fiorentina, infatti, ha voluto esprimere il suo giudizio sulla sfida che si disputerà domenica sera a Torino. Molto diretto e senza ragionamenti contorti, l’ex attaccante argentino mette in evidenza come il Derby d’Italia rappresenti sempre una partita molto speciale e quasi a sé, visto il fascino che la caratterizza e anche l’importanza storica che non ha precedenti.

Una sfida a cui Inter e Juventus arrivano con due stati d’animo un po’ diversi, anche se chiaramente la sosta per la Nazionale è servita un po’ a riequilibrare la situazione in tal senso. I bianconeri arrivano, in ogni caso, a questo appuntamento con la forte spinta di inseguire un sogno impossibile ai più, ma che la Juventus vuole comunque coltivare fino alla fine. Vincere il tricolore sarebbe un’impresa incredibile, ma anche un suicidio sportivo delle tre squadre che la precedono.

L’Inter ha tutta l’intenzione di fare il bis, ma soprattutto deve togliersi di dosso un po’ di scorie degli ultimi mesi, che l’hanno condizionata in modo particolare in campionato. Ad ogni modo, Balbo è convinto che alla fine a spuntarla sarà la formazione nerazzurra, che sembra essere più attrezzata sia in termini di motivazioni che come qualità della rosa per fare il colpaccio. L’ex bomber argentino si è espresso anche sulla Juventus, sottolineando come ormai sia troppo tardi per pensare allo scudetto, dato l’esiguo numero di partite da qui alla fine e pensando al fatto che ci sono ben tre squadre davanti in classifica.