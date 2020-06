Inter, è l’Hakimi-day: arrivo in mattinata ma senza bagno di folla – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea l’arrivo di Hakimi a Milano in mattinata ma senza visita ad Appiano Gentile o incontro con i tifosi in stile Eriksen. Ci sarà tempo per l’ovazione di popolo. Ora le circostanze impongono un profilo basso

TOP PLAYER – Tutto pronto per l’arrivo di Achraf Hakimi all’Inter. Evento che in altre circostanze sarebbe stato accolto con un bagno di folla e dal grande entusiasmo del popolo interista. E invece non è tempo di abbracci o strette di mano. Hakimi vivrà il suo primo giorno a Milano con le dovute precauzioni. L’arrivo è previsto in mattinata, con un volo privato in partenza da Madrid. Poi solito iter di visite mediche, con un primo step in programma all’Humanitas e un secondo al CONI, per l’idoneità sportiva. Sistemata la questione medica, Hakimi raggiungerà la sede nerazzurra in viale della Liberazione per mettere la firma sul nuovo contratto quinquennale da 5 milioni netti a stagione. Al Real Madrid, come è noto, andranno 40 milioni più cinque di bonus, cifra che il club di Madrid potrà mettere anche sull’attuale bilancio, in scadenza proprio oggi.

TEMPO AL TEMPO – Hakimi incarna alla perfezione le ambizioni dell’Inter. Velocità e potenza fisica del marocchino si sposano benissimo col pensiero che da sempre accompagna le squadre di Antonio Conte. Il marocchino raggiunge punte da 36,2 km/h, mentre per la qualità basta leggere alla voce “assist” dell’ultima Bundesliga: Hakimi ha chiuso a quota 10. Ecco perché il suo arrivo a Milano meritava ben altra accoglienza, ma ci sarà tempo. In nerazzurro arriva un esterno di altissimo lignaggio che per il momento manterrà un profilo basso, complici le circostanze della pandemia. Anche perché domani è ancora campionato e l’Inter lavora per un obiettivo proibitivo. Quindi non ci sarà blitz ad Appiano. Per accogliere Hakimi come merita il tempo non mancherà.

