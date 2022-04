L’Inter e il gioco delle punte: la mossa di Inzaghi per il finale di stagione – CdS

Gli impegni dell’Inter sono ancora tanti e c’è necessità di dosare le energie. Con i quattro attaccanti a disposizione, Simone Inzaghi per questo finale di stagione sfrutterà al meglio le qualità delle punte dosando bene le energie.

GIOCO DELLE PUNTE – Simone Inzaghi nell’ultimo periodo ha spesso variato la composizione degli attaccanti titolari, per poi sostituirli in blocco alla ripresa. Questo il gioco delle punte da quando è tornato alla piena efficienza Joaquin Correa. Basti pensare che dal match con il Verona, quando il “Tucu” è tornato tra i titolari, l’Inter ha segnato 11 gol in 4 partite. Anche se non segna da ottobre, l’importanza di Correa emerge innanzitutto per come riesce ad adattarsi e sposarsi sia a Edin Dzeko sia a Lautaro Martinez. Gli impegni per questo finale di stagione sono ancora tanti per di più, ravvicinati: dopo il recupero con il Bologna, l’altro impegno infrasettimanale sarà la finale di Coppa Italia con la Juventus dell’11 maggio. Insomma, ci sarà spazio per tutti e con rotazioni frequenti, anche Alexis Sanchez. Inoltre, nelle ultime sfide Inzaghi è solito anche cambiare entrambi gli attaccanti nel corso della ripresa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

