Inter, è già vero Eriksen: ecco come il danese ha svoltato

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea la straordinaria crescita di Christian Eriksen. Neppure una settimana fa tutti si chiedevano quando sarebbe riuscito a prendersi l’Inter. Adesso quei dubbi sembrano solo ricordi sfumati. Conte sta già studiando il prossimo step

UOMO NUOVO – Quattro mesi fa, appena catapultato da Londra a Milano, l’italiano di Christian Eriksen era da cartolina. «Ciao, buongiorno, benissimo», disse presentandosi nella sede nerazzurra. Anche per colpa della nuova lingua, praticamente sconosciuta, il centrocampista danese ha faticato non poco nelle prime settimane italiane. Poi c’è stato il coronavirus, lo stop forzato, la quarantena, la lenta ripresa e il ritorno in campo. E per quello che si è visto sabato sera a Napoli, l’ex Tottenham sembra aver cominciato a parlare finalmente la lingua dell’Inter.

NUOVA LINGUA – La sua dialettica è letteralmente cambiata, non soltanto da un punto di vista tattico. Eriksen ha scelto di occupare il lungo tempo libero del lockdown leggendo libri e cominciando a studiare. Il periodo di adattamento era necessario, certificato dalla sua storia recente con Ajax prima e Tottenham poi. Ora Christian parla un po’ di italiano e soprattutto capisce quasi tutto della nostra lingua. Benefici doppi per sé e per l’Inter : fuori dal campo è molto più integrato nelle dinamiche (cruciali) del gruppo squadra. Mentre con il pallone tra i piedi è molto più semplice mettere in pratica il credo di Conte, conoscendo meglio i termini giusti per dialogare in partita.

FATTORI DECISIVI – La nuova versione di Eriksen si è sviluppata a grazie a due fattori non trascurabili: famiglia e lavoro atletico. A febbraio il danese era stato a lungo in hotel e poi si era trasferito in una casa temporanea con la fidanzata Sabrina e il figlio. Ora la famiglia Eriksen ha preso possesso del nuovo appartamento, nella centralissima zona Garibaldi, e la ritrovata stabilità ha liberato la testa di Christian anche in allenamento. Il fisico ne ha risentito positivamente, e qui il lavoro fatto negli ultimi mesi è servito a costruire un nuovo giocatore. Giunto a Milano con le pile un po’ scariche, dopo l’utilizzo da separato in casa al Tottenham, ha ritrovato freschezza e benefici a cascata. Già durante l’iniziale quarantena italiana, vissuta dentro il centro sportivo di Appiano Gentile, il danese ha potuto fare il primo, fondamentale tagliando. Dopo il lavoro casalingo, ricominciare la preparazione insieme con la squadra, con gli stessi carichi e le stesse tabelle, ma soprattutto con alle spalle lo stesso lavoro durante il lockdown, è stato decisivo. Merito dei preparatori Antonio Pintus e Costantino Coratti, che lo hanno completamente rimesso in palla. Più in forma e più integrato: così Christian Eriksen ha cambiato volto.

