Inter e allenamenti: presenti Conte e Marotta. Massima attenzione

Inter alle prese con le prime giornate di allenamenti individuali sul campo di Appiano Gentile. Come riporta “La Gazzetta dello Sport” sul suo sito, i nerazzurri anche oggi hanno continuato la preparazione. Presenti anche Antonio Conte e Giuseppe Marotta: di seguito gli ultimi sviluppi

VERSO LA RIPRESA – A piccoli passi, il mondo del calcio sta cercando di ripartire. Anche l’Inter, divisa in gruppi (qui i dettagli), ha continuato quest’oggi la preparazione con allenamenti individuali sul campo. In questa fase, il lavoro è seguito da preparatori e uomini dello staff, ma oggi erano presenti anche Conte e Marotta per seguire l’andamento sul campo. Il gruppo si prepara, sperando di riprendere gli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio.