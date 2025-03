Inter, adesso anche Dumfries: sugli esterni una vera maledizione!

Anche Denzel Dumfries si ferma per infortunio: qualcuno ha forse provato ad utilizzare qualche stregoneria alla “Demone” sugli esterni dell’Inter? Quella con cui deve fare i conti Simone Inzaghi sulle fasce sembra una vera e propria maledizione.

UNA MALEDIZIONE – Non c’è due senza tre, o in questo caso anche quattro e cinque. Questo il numero degli esterni dell’Inter fuorigioco attualmente, che potrebbe arrivare anche a sei calcolando quello di Carlos Augusto, che fortunatamente ha recentemente recuperato. Nelle ultime settimane Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con innumerevoli infortuni, con un’aggravante non indifferente: quasi tutti hanno riguardato il reparto degli esterni. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è quello di Denzel Dumfries, fresco di stop avvenuto nel corso di Atalanta-Inter.

L’Inter e la maledizione degli esterni: cade anche Dumfries, l’ultimo dei sopravvissuti!

LA LISTA SI ALLUNGA – L’olandese non sembrava intenzionato ad arrendersi all’infortunio, tanto da insistere per proseguire l’importante scontro diretto con l’aiuto di una fasciatura. Ma si sa, Simone Inzaghi non vuole mai correre rischi, soprattutto quando il reparto degli esterni grida già “Aiuto”. L’uscita dal campo di Dumfries non ha, però, evitato il peggio: il problema muscolare per Denzel c’è, tanto che ha dovuto abbandonare anche il ritiro della Nazionale. La sosta per le Nazionali fortunatamente aiuterà lui e il resto degli esterni (Federico Dimarco, Piotr Zielinski, Matteo Darmian e Nicola Zalewski) ad ottenere tempo prezioso per recuperare dall’infortunio. La speranza di mister Inzaghi è di poterli riavere a disposizione tutti al rientro in campo, il 30 marzo – quando è prevista Udinese-Inter.