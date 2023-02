Inter, due test prima della Champions League. Gli obiettivi della settimana

Per l’Inter ci sono due test fondamentali in campionato prima dell’impegno di Champions League. Simone Inzaghi ha diversi obiettivi da raggiungere, prima di tutto ovviamente i sei punti per tenere al sicuro il secondo posto.

CLASSIFICA – L’Inter ha bisogno di vincere in questa settimana. Lunedì e sabato ci saranno due sfide fondamentali per il prosieguo del campionato. Prima la trasferta di Genova con la Sampdoria, poi la partita in casa con l’Udinese. In questi due impegni i nerazzurri devono continuare il percorso intrapreso in questo gennaio, evitando ulteriori stop dopo quelli con Monza ed Empoli. Il Napoli è troppo distante per pensare allo Scudetto, tredici punti sono esagerati. Il reale problema sono le squadre alle spalle, che si fermano spesso ma che sono comunque vicine. Il gap in questi sei giorni potrebbe però aumentare. In caso di vittoria proprio domani l’Inter salirebbe a cinque punti di distanza da Atalanta, Milan e Roma mettendo al sicuro il secondo posto.

Inter, settimana importante

FORMA – La classifica ha ovviamente la priorità nella mente di Simone Inzaghi, ma altrettanto importante sarà ritrovare la giusta forma fisica di alcuni giocatori in vista di Inter-Porto. Il 22 febbraio a San Siro ci sarà la gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e per questo motivo ci sarà bisogno del miglior undici possibile. Due calciatori stanno rientrando dai loro infortuni, Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. Il belga e il croato saranno titolari contro la Sampdoria (vedi probabili formazioni), Inzaghi li vuole al 100% per l’Europa. Questo è il secondo obiettivo per la settimana di campionato, che vedrà l’Inter affrontare anche l’Udinese, con cui c’è un passato indigesto.