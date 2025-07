Inter, due squadre e un cambio generazionale consistente – CdS

L’Inter si prepara a iniziare una nuova stagione con qualche cambio radicale. Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

CAMBI – La rivoluzione dell’Inter è a metà strada e il quadro attuale riflette un forte contrasto generazionale. Nella rosa attuale convivono due anime: una più esperta e una molto giovane. Chivu potrebbe schierare due formazioni completamente diverse con una differenza d’età media di circa 7 anni: da un lato una squadra con 31,5 anni di media, dall’altro una con 24,6. Nel gruppo “senior”, solo quattro giocatori sono under 30 (tra cui Lautaro e Dimarco), mentre quattro hanno già superato i 35 anni (Sommer, Acerbi, Darmian e Mkhitaryan). Nella formazione più giovane, invece, spiccano sette under 25 (come Bisseck, Frattesi, Sucic, Zalewski e Pio Esposito), con il solo De Vrij over 30. L’inserimento futuro di Leoni abbasserebbe l’età media a 23,3.

Due Inter nelle mani di Chivu: il club nerazzurro sta lavorando per ringiovanire

GREEN – È il segno della linea imposta da Oaktree, che punta a un profondo rinnovamento. La recente finale di Champions ha segnato un punto di svolta, con l’Inter che ha schierato una delle squadre più anziane della storia del torneo (30 anni e 242 giorni di media). Ora, con gli arrivi dei giovani Sucic, Bonny e Luis Henrique, il club guarda avanti: via via, gli over 30 in scadenza nel 2026 (come Sommer, Acerbi e Mkhitaryan) lasceranno spazio ai nuovi innesti. Arnautovic e Correa sono già partiti, Taremi potrebbe seguire. Occhi puntati anche sui giovani in prestito, in particolare su Valentin Carboni, che spera di guadagnarsi un posto stabile nella rosa del futuro.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia