Inter, due sconfitte contro la Juventus. Storia ancora non finita

L’Inter non ha mai vinto contro la Juventus in questa stagione, ma il dato impietoso è che non è arrivato neanche un punto. Due sconfitte, zero gol segnati e tre subiti con i bianconeri. La storia però può cambiare in Coppa Italia.

FLOP – Se Simone Inzaghi lo scorso anno ha fatto registrare un record positivo, in questo ha fatto l’esatto contrario. Alla prima stagione con l’Inter il tecnico non ha mai perso contro la Juventus, vincendo addirittura due trofei in finale (Coppa Italia, Supercoppa Italiana). Prima Alexis Sanchez, poi Ivan Perisic hanno regalato le due gioie più importanti all’allenatore e alla società nerazzurra, che però non ha visto la conclusione della stagione con la ciliegina sulla torta, lo Scudetto. Purtroppo nell’anno corrente i dati sono impietosi e la sfida con la Juventus non ha dato buoni segnali. Zero gol fatti, tre subiti, zero punti e due sconfitte con la squadra di Massimiliano Allegri.

Inter, storia da scrivere

CHANCE – Ci sono ancora due partite per cambiare la storia degli scontri tra Inter e Juventus in questa stagione. Le due sconfitte hanno lasciato scorie nella squadra di Inzaghi, che però ha la possibilità di vendicarsi sportivamente in Coppa Italia. Le vittorie con Parma e Atalanta hanno permesso di accedere alle semifinali della competizione, la prossima avversaria sarà proprio la Juventus. Massimiliano Allegri ha imbrigliato nel suo attendismo Simone Inzaghi per due volte, sfruttando le chiare lacune dei nerazzurri e gli errori degli arbitri, come nell’ultima occasione per le braccia di Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic (vedi articolo). L’episodio difficilmente verrà dimenticato dalle parti di Appiano Gentile, per questo motivo le prossime due partite devono rappresentare il momento di redenzione dell’Inter e dei suoi calciatori. La possibilità di vincere nuovamente la Coppa Italia è concreta, dall’altra parte Fiorentina e Cremonese non fanno paura.