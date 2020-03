Inter, due nerazzurri “sfrattati” come Eriksen per Coronavirus: i nomi – SM

Inter, due nerazzurri “sfrattati” come Eriksen per Coronavirus:...

L’Inter è alle prese con l’emergenza Coronavirus, come tutta Italia. La squadra nerazzurra si trova in isolamento preventivo dopo la positività di Rugani (vedi articolo), ma non tutti sono stati fortunati. Eriksen – secondo “sportmediaset.it” – non è l’unico nerazzurro ad aver subito lo “sfratto” (vedi articolo)

SENZA “CASA” – L’Inter sta affrontando l’emergenza Coronavirus con la quarantena di tutta la squadra, compreso il tecnico Antonio Conte e lo staff. Quasi tutti i giocatori si trovano nelle loro case insieme alle famiglie. Non è andata così bene per Christian Eriksen che ha dovuto lasciare l’Hotel Melià di Milano causa chiusura forzata. Il danese non è l’unico nerazzurro “sfrattato”: anche Ashley Young e Victor Moses hanno subito lo stesso destino. L’inglese e il nigeriano alloggiavano nello stesso Hotel dell’ex Tottenham.