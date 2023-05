Inter, i 2 fattori dello stop di Napoli: Coppa Italia e Gagliardini − CdS

L’Inter dopo otto vittorie consecutive ha perso 3-1 sul campo del Napoli. Prestazione condizionata sia dal folle Gagliardini, che dal pensiero della sfida in Coppa Italia contro la Fiorentina

L’ANALISI DEL KO − Dopo cinque vittorie di fila in campionato, uno stop per l’Inter era comunque preventivato. Soprattutto per la formazione sperimentale e ricca di alternative mandata in campo da Simone Inzaghi. Il gap col Napoli campione d’Italia e dei titolarissimi si è notato sin dai primi minuti. L’obiettivo del tecnico era quello di tenere magari la partita salda sullo 0-0 per poi cercare di sbloccarla e portarla a casa con qualche innesto nella ripresa, ma Roberto Gagliardini ha rovinato tutto. Il centrocampista si è beccato il rosso per somma di ammonizioni anche con un leggero ritardo. Un disastro clamoroso e folle, che ha condannato l’Inter. La Coppa Italia ha certamente influito però sulle scelte di Inzaghi, che ne ha cambiati ben otto rispetto all’Euroderby di ritorno contro il Milan in Champions League. La sconfitta non è indolore, ma non fa comunque così male. L’Inter è in piena corsa per entrare in Champions. Al momento è quarta e ha il destino nelle proprie mani.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno