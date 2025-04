Inter, due big si rivedono in panchina! San Siro un fortino – CdS

In attesa di scendere in campo contro la Roma di Ranieri, Simone Inzaghi può finalmente sorridere per il ritorno – almeno in panchina – scrive il Corriere dello Sport di Piotr Zielinski e Denzel Dumfries.

RIENTRI – In vista della delicata sfida contro la Roma, Simone Inzaghi nei limiti delle necessità – scrive il Corriere dello Sport – deve fare alcune scelte obbligate e pensa alla miglior Inter possibile. Carlos Augusto e Frattesi al posto degli squalificati Bastoni e Mkhitaryan. Matteo Darmian sarà ancora sulla corsia di destra, con la possibilità di vedere Dumfries nell’ultimo spezzone di partita. In attacco invece spazio a Marko Arnautovic che prenderà il posto di Marcus Thuram. In panchina poi, si rivedrà anche Piotr Zielinski che dopo un mese e mezzo di stop ritorna tra i convocati.

FORTINO – A Simone Inzaghi non mancherà invece il sostegno del pubblico di San Siro che vuole subito dimenticare il capitombolo in Coppa Italia contro il Milan. I tifosi riempiranno il Meazza come hanno sempre fatto, e dove l’Inter vanta un fortino inespugnabile. L’Inter, almeno in campionato, vince senza sosta da oltre tre mesi tra le proprie mura. e senza sosta da oltre tre mesi, dalla sfida del 19 gennaio scorso contro l’Empoli. Con 39 punti totalizzati in casa la squadra interista è quella che ha raccolto più di tutte dalle sfide casalinghe in questa stagione

Fonte: Giorgio Coluccia – Corriere dello Sport