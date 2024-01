VIDEO – Inter, dubbi per Firenze. Altri problemi di formazione per Inzaghi? | TG Flash Inter-News

TG NERAZZURRO − Archiviato il successo in Supercoppa l’Inter si rituffa in Serie A e prepara la trasferta contro la Fiorentina. Inzaghi, per il match del Franchi, potrebbe avere dei problemi di formazioni: oggi assente Dumfries in allenamento, da monitorare le condizioni di Bastoni. Spazio poi al mercato, con un giovane talento del 2006 seguito dalla dirigenza. Questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dal nostro Emanuele Rossi in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il video del TG IN di mercoledì 24 gennaio 2024 pubblicato sulla nostra Web TV (iscriviti subito!).

