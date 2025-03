Inter, dove vedere i quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco

Il tabellone dei quarti di finale di Champions League è finalmente completo dopo le gare disputate tra martedì e mercoledì. Tra le otto migliori squadre d’Europa c’è ancora l’Inter, unica italiana rimasta in corsa che ai quarti sfiderà il Bayern Monaco. Ma dove saranno disponibili le due partite di andata e ritorno?

DOVE VEDERLA – Come già noto, la trasmissione televisiva delle sfide di Champions League seguirà il format stabilito dal ciclo di diritti tv 2024-2027. In Italia, le partite saranno visibili su Sky e su Amazon Prime Video, con una suddivisione precisa: Sky trasmetterà tutte le gare, fatta eccezione per la migliore partita del mercoledì sera, che sarà esclusiva di Amazon Prime Video. Per quanto riguarda le sfide dell’Inter, la squadra di Simone Inzaghi affronterà il Bayern Monaco con andata e ritorno distribuite tra le due piattaforme. Il match d’andata,Bayern Monaco-Inter, si disputerà martedì 8 aprile e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. Il ritorno, Inter-Bayern Monaco, è invece fissato per mercoledì 16 aprile e sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

Champions League, si entra nel vivo! Inter unica italiana

DEFINITI I QUARTI – La competizione si avvicina sempre di più alla fase decisiva e i tifosi nerazzurri sperano di continuare il percorso dopo aver eliminato il Feyenoord negli ottavi di finale. L’Inter dovrà affrontare una delle squadre più forti e blasonate d’Europa, in una doppia sfida che si preannuncia intensa e ricca di emozioni. Oltre all’Inter-Bayern, i quarti di finale proporranno altre grandi sfide tra le big del calcio europeo. Con la copertura garantita tra Sky e Amazon Prime Video, i tifosi italiani avranno la possibilità di seguire l’intera competizione, con un occhio di riguardo per l’ultima squadra italiana rimasta in corsa. Su Inter-News.it, invece, chiunque avrà la possibilità di seguire tutte le partite ufficiali dell’Inter attraverso la cronaca LIVE testuale.