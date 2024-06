Inter, doppio trionfo dalla campagna abbonamenti! Ecco un altro successo

L’Inter Campione d’Italia, fresca di seconda stella, ha ottenuto un nuovo enorme successo e i protagonisti sono i suoi appassionati tifosi. Dopo il sold-out degli abbonamenti per la prossima stagione, il club nerazzurro comunica un nuovo trionfo

TRIONFO DOPPIO – L’Inter Campione d’Italia crea dipendenza, evidentemente. La squadra di Simone Inzaghi, fresca di scudetto della seconda stella, può sempre contare sui suoi appassionatissimi tifosi che hanno già risposto presente con un sold-out rapidissimo degli abbonamenti per la stagione 2024/25. Per la prima volta, infatti, non ci sarà alcuna vendita libera. Ma non è finita, perché l’Inter comunica un altro trionfo.

L’Inter e la passione infinita dei suoi tifosi: il club nerazzurro comunica un nuovo sold-out

DOPPIO SOLD-OUT – La straordinaria risposta degli abbonati della scorsa stagione ha contribuito in maniera determinante a raggiungere il sold-out: le ultime disponibilità, riservate agli iscritti alla waiting list per la stagione 2024/25, sono andate esaurite in poche ore nella giornata di ieri, martedì 18 giugno. La campagna era stata avviata lo scorso 24 maggio con la conferma posto e, come già preannunciato, per la prima volta non vedrà esserci una fase di vendita libera.

NUOVA LISTA D’ATTESA – Anche quest’anno apre la waiting list per la stagione 2025/26: iscriviti per provare ad avere un accesso prioritario in caso di disponibilità di nuovi abbonamenti. Fino alla mezzanotte di domenica 23 giugno, i soli titolari di tessera “Siamo Noi” attiva e in corso di validità potranno compilare il form presente alla pagina inter.it/abbonamenti.

Fonte: inter.it