Inter, doppio salto contro il Monza: ora due finali – TS

Simone Inzaghi strappa un successo che può valere un pezzetto di stagione. Come spiegato da Tuttosport nell’edizione odierna, l’Inter convince nel secondo tempo e rilancia la corsa scudetto.

SOGNI – Dopo un rocambolesco primo tempo, l’Inter vince 3-2 contro il Monza e chiude una rimonta emozionante. Sotto di 2-0 a causa di due disattenzioni difensive che hanno permesso ai giocatori del Monza, Birindelli e Keita, di segnare. Archiviate le difficoltà iniziali, l’Inter ha dominato a San Siro con il 69% di possesso palla e ben 30 tiri, 9 dei quali in porta. Come riportato da Tuttosport, Inzaghi può ringraziare Arnautovic, Calhanoglu, autore della rete del pareggio, e Kyriakopoulos che firma il sorpasso con l’autogol ufficializzato dalla GLT.

Inter, tanto coraggio nella ripresa! Ora due finali

CORAGGIO – Inzaghi, si legge sul quotidiano, sperava di risolvere prima del 60’ la partita contro il Monza. Invece non è successo, nonostante abbia confermato otto scelte viste a Rotterdam più Nicolò Barella ed Hakan Calhanoglu. Archiviata la Serie A, l’Inter adesso prepara alla gara in trasferta contro il Feyenoord a San Siro per poi affrontare l’Atalanta nell’ultimo big match di campionato. Nel finale tanta amarezza per il Monza che perde una ghiotta occasione di smuovere la classifica dopo il doppio vantaggio del primo tempo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini