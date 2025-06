Inter, doppio obiettivo in attacco! Ma serve una scelta – CdS

L’Inter lavora su due piste per rinforzare il reparto offensivo, ma dovrà presto decidere su quale affondare il colpo per prima. I nomi sul tavolo sono quelli di Rasmus Højlund e Ange-Yoan Bonny, entrambi ritenuti profili ideali per il progetto tecnico nerazzurro, scrive il Corriere dello Sport.

DANIMARCA – Per quanto riguarda Højlund, l’attaccante danese ha già manifestato il suo gradimento per un ritorno in Italia e sarebbe felice di giocare a San Siro. Il nodo principale resta però il Manchester United, che per lasciarlo partire chiede 45 milioni di euro e vuole una cessione a titolo definitivo. L’Inter, dal canto suo, punta a una formula più flessibile: prestito con diritto di riscatto, eventualmente trasformabile in obbligo solo al verificarsi di determinate condizioni. Su questo punto, al momento, le posizioni sono ancora distanti. La situazione con Bonny è invece più avanzata. Il club nerazzurro ha già trovato un’intesa di massima con il giocatore, che sarebbe entusiasta di trasferirsi a Milano. Tuttavia, il Parma ha fissato il prezzo del cartellino a 25 milioni di euro, cifra ritenuta alta dall’Inter.

Inter, due attaccanti in entrata! Ma servono le cessioni

STRATEGIA – La vera questione che si pone adesso è di tipo strategico: chi prendere per primo? Højlund e Bonny non sono alternative l’uno all’altro, ma rispondono a esigenze diverse. La scelta finale sarà inevitabilmente legata a ciò che accadrà con gli altri elementi dell’attacco, in particolare Mehdi Taremi e Pio Esposito. L’idea dell’Inter, in teoria, sarebbe quella di portarli entrambi a Milano. Højlund coprirebbe il ruolo di “terzo attaccante”, in sostituzione di Taremi, per il quale però non è stata ancora trovata una destinazione – anche a causa della complicata situazione logistica e politica che lo vede attualmente bloccato in Iran.

PARMA – Bonny verrebbe considerato come una quarta punta, da inserire progressivamente nel progetto, con la consapevolezza che non potrà offrire da subito il rendimento di un attaccante già formato per grandi obiettivi. In parallelo, Pio Esposito – altro talento su cui l’Inter punta forte – dovrebbe andare in prestito, in un ambiente che gli garantisca continuità e minuti. L’obiettivo di Marotta però, sarà quello di non avere il vuoto – come quest’anno – dietro ai due titolari.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno