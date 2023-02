Inter, dopo il KO contro il Bologna la società si riunisce: parla Marotta! − Sky

L’Inter ha commesso un ulteriore passo falso, stavolta contro il Bologna al Dall’Ara, e adesso la società sta ragionando: i vertici del club nerazzurro si sono riuniti (vedi articolo). A tal proposito stanno per arrivare le parole di Beppe Marotta a Sky Sport, nel corso del programma “Il Calcio è Servito”, come anticipato da Matteo Barzaghi.

REAZIONE − Matteo Barzaghi parla di reazione della società dopo il KO di ieri: «Beppe Marotta ha parlato e riferito che bisogna trovare un rimedio al problema della continuità. La società, attraverso le mie parole, ha riferito, vuole stimolare squadra e allenatore per aver ancora più motivazione per trovare continuità. Perché, è vero che la società dal punto di vista sportivo sta facendo un buon percorso tra Supercoppa Italiana, Coppa Italia, Champions League, ma il traguardo più ambito è quello dello Scudetto. E in questo l’inter perde punti in maniera non usuale. Contro Monza, Empoli, Bologna, Sampdoria l’Inter poteva fare 12 punti e ne ha fatti solo due. Questa cosa non va bene. E allora la società vuole stimolare Inzaghi e giocatori per avere sempre le stesse motivazioni in campo. Simone Inzaghi è bravo e giovane, la fiducia, ha detto Marotta, non è mai venuta meno. L’obiettivo è di arrivare tra le prime 4 quindi in Champions. bisogna dare soddisfazioni ai tifosi. È piaciuto l’atteggiamento di Lautaro, sinonimo di appartenenza alla maglia. Deve esserci questo tipo di presa di posizione. Tutti devono lavorare in quella direzione».