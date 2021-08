Inter, dopo il mercato è tempo di rinnovi: Lautaro Martinez priorità – CdS

Sul “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, si parla della situazione rinnovi in casa Inter. I nerazzurri, dopo il mercato, riapriranno i discorsi con l’entourage di Lautaro Martinez

PRIORITA’ – L’Inter, dopo aver chiuso il mercato in entrata, ricomincerà a lavorare sui rinnovi. La priorità per la dirigenza nerazzurra, secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, è Lautaro Martinez. Con l’argentino, che sarà in campo questa sera contro il Verona (qui le ultime), c’è la volontà di arrivare ad un accordo. Nel corso della prossima settimana ci sarà un incontro con l’agente del calciatore Alejandro Camaño per gettare le basi per il rinnovo: l’argentino punta ad ottenere 8 milioni netti d’ingaggio. L’Inter è ferma a 6 ma potrebbe arrivare fino a 6,5. C’è fiducia e la volontà di entrambe le parti è quella di chiudere, al più presto, l’accordo.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport